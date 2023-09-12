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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür."

Kaynak: AA / Güncel

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