Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır"
Kaynak: AA