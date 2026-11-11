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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak çok açık konuşuyorum, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır"

Kaynak: AA
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