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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının bir an evvel başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız"

Kaynak: AA