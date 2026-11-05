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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan tasfiyelerin ardından, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan tasfiyelerin ardından, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan tasfiyelerin ardından, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor"

Kaynak: AA
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