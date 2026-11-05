Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan tasfiyelerin ardından, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan tasfiyelerin ardından, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan tasfiyelerin ardından, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor"
Kaynak: AA