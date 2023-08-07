Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fındık alım fiyatları) Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fındık alım fiyatları) Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.