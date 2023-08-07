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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fındık alım fiyatları) Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fındık alım fiyatları) Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fındık alım fiyatları) Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Giresun Güncel Haberler

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