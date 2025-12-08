Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Yönetmen Basel Adra'yı Dolmabahçe'de Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
