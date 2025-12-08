Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Yönetmen Basel Adra'yı Dolmabahçe'de Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli yönetmen Basel Adra'yı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel