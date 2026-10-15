Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız"
Kaynak: AA