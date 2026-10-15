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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız"

Kaynak: AA
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