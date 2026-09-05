Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA