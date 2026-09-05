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Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimini kabul etti

Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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