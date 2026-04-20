Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı canıgönülden tebrik ediyor, tüm Fenerbahçe camiasını 3'üncü kez elde edilen bu tarihi başarı nedeniyle kutluyorum."
Kaynak: AA / Emrullah Cesur