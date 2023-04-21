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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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