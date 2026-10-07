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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Er ya da geç öğrenecekler; baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan güruhtan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Er ya da geç öğrenecekler; baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan güruhtan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Er ya da geç öğrenecekler; baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan güruhtan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız"

Kaynak: AA
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