Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır."
Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel