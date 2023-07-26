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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Güncel

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