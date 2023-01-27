Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söylerken detone oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Tören sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısı çalındı. Şarkıya eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müziğin sesinin kısılmasıyla detone oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, törene katılanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Tören şarkısı alan Cengiz Kurtoğlu'nun sevilen şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtoğlu'nun Duyanlara Duymayanlara şarkısının nakaratlarına eşlik etti. Şarkının sonuna doğru müziğin sesi kısıldı. Erdoğan, müziğin sesinin kısılmasıyla detone oldu.

KURTOĞLU, ERDOĞAN'A İTHAF EDEREK SÖYLEMİŞTİ

Cengiz Kurtoğlu, 9 Ocak'ta düzenlenen İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programı'nda "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithaf ederek söylemişti.