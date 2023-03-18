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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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