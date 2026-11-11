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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır"

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
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