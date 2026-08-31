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Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılışında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bişkek'teki Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından karşılanan Erdoğan, Türk kafilesini ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Arena Stadyumu'na hareket etti.

Erdoğan çifti, stadyumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.

Bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan ve Caparov çifti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.

Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.

Kaynak: AA
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