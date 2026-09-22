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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong'u kabul etti
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong'u kabul etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doktor Patrick Soon-Shiong'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temasları kapsamında Doktor Patrick Soon-Shiong ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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