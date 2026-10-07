Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız"
Kaynak: AA