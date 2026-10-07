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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız"

Kaynak: AA
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