Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen iftar programında buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen iftar programında yaşları 7 ila 12 arasında değişen devlet himayesindeki 23 çocukla bir araya geldi.
Kaynak: ANKA