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Erdoğan'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

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"Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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