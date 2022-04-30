Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiyle özgürlükle hakla hukukla ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Mevla, Güncel, Haberler

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