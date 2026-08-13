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DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşecek
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşme, heyetin İmralı ziyaretlerinin ardından gündeme ilişkin önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelecek.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşme saat 16.00'da yapılacak.

Kaynak: ANKA
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