Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Güncel Kaynak: AA / İzzet Taşkıran Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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