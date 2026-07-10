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Erdoğan, Nurettin Topçu'yu andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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