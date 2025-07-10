Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu, vefatının 50. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu, vefatının 50. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu ebediyete irtihalinin 50'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.