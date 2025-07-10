Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu, vefatının 50. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu ebediyete irtihalinin 50'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.