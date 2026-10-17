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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Cevat Özkaya için taziye:

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- "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolon kanseri nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından, Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşantısıyla, karakteriyle, çalışmalarıyla düşünce dünyamızda önemli izler bırakan Pınar Yayınları editörü Cevat Özkaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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