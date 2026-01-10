Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupayı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

