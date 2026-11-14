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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev esnasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Öcal'ın ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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