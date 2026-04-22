Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13'üncü kez Avrupa Güreş Şampiyonu olarak rekor kıran ve tarihe geçen, ülkemize ve milletimize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

