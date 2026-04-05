Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Yortusu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu'nu kutladığı bir mesaj yayınladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan, "Hristiyan vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusunu tebrik ediyorum." dedi. Erdoğan mesajının devamında, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek tırmandığı günümüzde, hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma, tüm dünyada örnek olmaya devam ediyor.Toplumsal huzurumuzun teminatı olarak gördüğümüz bu barış iklimini, bilhassa bölgemizin içinden geçtiği sancılı ve sıkıntılı dönemde güçlendirmekle kararlıyız.Bu düşüncelerle aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
