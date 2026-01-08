Haberler

Erdoğan'dan Özel'e Tazminat Davası

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü Beykoz mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
