Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, dünkü Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

