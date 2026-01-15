Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajındaki görselle, İsra Suresi'nin, "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." ayetini paylaştı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
