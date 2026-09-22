Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama:

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen menfur saldırıya ilişkin, "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah Manisa'mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA