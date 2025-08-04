Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." iifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel