Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı Mesajı: Gazze’deki Kardeşlerimize Dayanışma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Mesajında, bayramın ülke, millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, özellikle Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyasında bayramı hüzünle karşılayan kardeşlerine dayanışma mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsunö ifadelerini kullandı.
