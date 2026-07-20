Erdoğan'dan Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının "20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı"nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.

Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.