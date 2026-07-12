Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın Eski Emiri Al Sani'nin Vefatına Taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın Eski Emiri Al Sani'nin Vefatına Taziye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında merhumla dostluğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkılarını vurgulayarak, başta Katar Emiri olmak üzere tüm Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar eski Emiri Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan, İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti