Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 573'üncü Yıl Dönümünü Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, mesajında Malazgirt'ten başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdiği İstanbul'un fethinin yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmed ve askerlerini rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Paylaşımında 'Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun' ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı