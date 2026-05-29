Haberler

Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 573'üncü Yıl Dönümünü Kutladı

Erdoğan, İstanbul'un Fethinin 573'üncü Yıl Dönümünü Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, mesajında Malazgirt'ten başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkası olarak nitelendirdiği İstanbul'un fethinin yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmed ve askerlerini rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Paylaşımında 'Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
DMM, 'TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı' iddiasını yalanladı

Maçlarda İstiklal Marşı yasaklandı mı? O iddialara net yanıt geldi
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor

Eski futbolcu hobi olarak başladı, şimdi 11 dekar arazide üretiyor
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı