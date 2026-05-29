Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmet, minnet ve şükranla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.