Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayatını Kaybeden Eski Milletvekili Cemal Öztürk İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.