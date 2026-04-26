Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Eurocup 1 Şampiyonu Fenerbahçe'yi Tebrik

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekerlekli Sandalye Basketbol EuroCup 1'de şampiyon olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 Şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.

