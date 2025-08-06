Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"60'ıncı Hükümetimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24'üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
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