Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha önce "Gereğini yap" dediği Abdulkadir Selvi'ye: Sen köşenden bunları çok iyi değerlendiriyorsun

TRT ortak yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "Gereğini yap" dediği Abdulkadir Selvi'ye bu kez "Sayın Selvi sen köşenden bunları çok iyi değerlendiriyorsun. Değerlendirmeye devam et" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayına konuk oldu. Moderatörlüğünü Canan Yener Reçber'in üstlendiği yayında Erdoğan, Mustafa Kartoğlu, Pelin Çift, Abdulkadir Selvi ve Hale Kaplan'ın sorularını cevapladı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE GELİNEN NOKTAYI ANLATTI

Savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatan Erdoğan "Savunma sanayinde ciddi manada ihracat yapıyoruz, çok iyi bir yere yerleştik. Kızılelma bizim ufkumuzdur, biz bunu Kızılelma ile yakalayacağız. Tam bağımsız savunma sanayi hedefimizi yerine getiriyoruz. TUSAŞ, BAYKAR hepsine teşekkür ediyoruz. Arifiye'yi satacakmış. O fırtına obüslerinin ne iş gördüğünü bile bilmez. Buraya el koyacakmış. Bunların bu anlayışına benim ülkem kalırsa, geçmişte olduğu gibi bir toplu iğne bile üretemezler. Savunma sanayide 2002'de 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2750'ye yükseldi. En iyiye ulaşmada, rekabetçi ortamın faydalarını gördük." diye konuştu.

"BUNLARI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİYORSUN"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bunun üzerine "Muhalefet bunlardan neden rahatsız oluyor?" dedi. Erdoğan ise Selvi'ye "Sayın Selvi sen köşenden bunları çok iyi değerlendiriyorsun. Değerlendirmeye devam et" dedi.

"KÖŞENDEN GEREĞİNİ YAPACAKSIN"

Erdoğan, Eylül 2022'de CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlamıştı.

Program sırasında gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a, "Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?" diye sormuştu. "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın" diyen Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, "Bak Ahmet bey gereğini yapıyor" demişti.