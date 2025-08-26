Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümünü Kutladı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, İstiklal mücadelesinin önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
