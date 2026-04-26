Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 Şampiyonu olan Beşiktaş için tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 Şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı