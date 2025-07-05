Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel