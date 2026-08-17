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Erdoğan'dan Azize Sibel Gönül için taziye mesajı

Erdoğan'dan Azize Sibel Gönül için taziye mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve eski Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, "AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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