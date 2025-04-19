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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışı yapılan hastanede hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışı yapılan hastanede hasta ziyareti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastanenin açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından hastanede tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Tedavileri süren çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bağcılar Belediyesine geçerek, Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile görüştü.

Yıldız, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

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Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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