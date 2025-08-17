Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.